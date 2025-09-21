  1. Inicio
Zonas de Honduras sin energía eléctrica este lunes 22 de septiembre

La suspensión del servicio eléctrico en Choluteca y San Pedro Sula será de al menos 6 horas; las cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento

  • 21 de septiembre de 2025 a las 15:13
Los trabajos de las cuadrillas comenzarán a las 8:00 de la mañana en algunos sectores.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió cuáles serán las zonas de Honduras donde se registrarán suspensión del servicio eléctrico este lunes 22 de septiembre.

Según informó la estatal eléctrica, los cortes de energía se producirán por trabajos de mantenimiento general del circuito, cortes de ramas y cambios de aislamientos.

Aquí el listado:

Choluteca de 8:00 am a 2:00 pm

Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal, Empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, Tablones Arriba, Tablones Abajo, El Corpus, Guaniquil, Aldea El Quebrachal, El Caracol, La Chaparosa, Calderas, Aldea El Naranjal, El Centro, Barrio Pitiguay, Barrio San Luis, Barrio Nuevo, Barrio El Sabroso, Collonia Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, Caserío El Aguaje, Agua Fría, Caserío Las Palmas, Caserío La Cuchilla, Concepción de María, Aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, Aldea Los Llanitos, Barrio Nuevo, El Centro, Barrio Los Profesores, Barrio El Plan, Barrio La Ronda, Barrio Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, Papalón, El Agucatal

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

Colonia La Humildad, Colonia La Amistad

