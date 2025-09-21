Zonas de Honduras sin energía eléctrica este lunes 22 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió cuáles serán las zonas de Honduras donde se registrarán suspensión del servicio eléctrico este lunes 22 de septiembre.

Según informó la estatal eléctrica, los cortes de energía se producirán por trabajos de mantenimiento general del circuito, cortes de ramas y cambios de aislamientos.