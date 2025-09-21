Zonas de Honduras sin energía eléctrica este lunes 22 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió cuáles serán las zonas de Honduras donde se registrarán suspensión del servicio eléctrico este lunes 22 de septiembre.
Según informó la estatal eléctrica, los cortes de energía se producirán por trabajos de mantenimiento general del circuito, cortes de ramas y cambios de aislamientos.
Aquí el listado:
Choluteca de 8:00 am a 2:00 pm
Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal, Empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, Tablones Arriba, Tablones Abajo, El Corpus, Guaniquil, Aldea El Quebrachal, El Caracol, La Chaparosa, Calderas, Aldea El Naranjal, El Centro, Barrio Pitiguay, Barrio San Luis, Barrio Nuevo, Barrio El Sabroso, Collonia Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, Caserío El Aguaje, Agua Fría, Caserío Las Palmas, Caserío La Cuchilla, Concepción de María, Aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, Aldea Los Llanitos, Barrio Nuevo, El Centro, Barrio Los Profesores, Barrio El Plan, Barrio La Ronda, Barrio Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, Papalón, El Agucatal
San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm
Colonia La Humildad, Colonia La Amistad