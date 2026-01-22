Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 23 de enero del 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Masivos cortes de energía eléctrica están programados para este viernes 23 de enero en diferentes zonas de Honduras, anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Zonas como el Distrito Central, San Pedro Sula, Comayagua y La Paz se verán afectadas por los cortes del suministro eléctrico. Algunas zonas permanecerán sin el fluido eléctrico por unas ocho horas, iniciando desde las 8:00 de la mañana y con retorno previsto a las 4:00 de la tarde, debido a trabajos de mantenimiento. A continuación, los detalles de los lugares afectados:

Distrito Central, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrio El Bosque, calle El Túnel; barrio El Edén; parte del barrio Guanacaste; Embajada de EE. UU., avenida La Paz; supermercados Más x Menos; barrio La Reforma; barrio El Manchén; barrio San Pablo; Mercado San Pablo; Marina Mercante; canchas de basquetbol del barrio Guanacaste; Escuela José Cecilio del Valle; Brisas del Picacho; colonia Viera; Hotel El Picacho; colonia Jacarandas; barrio Casamata; campus UNICAH; cuartel policial Casamata; antiguos cines Aries y Tauro; parte de Reparto por Arriba; colonia Marichal; barrio Reparto Abajo; barrio Reparto Arriba; colonia Canaán; colonia Guillén; colonia Santa Rosa; colonia Suazo Córdova; colonia Bolívar; colonia Villas del Río; colonia Las Joyas; barrio El Rincón; colonia Villa Delmy; colonia Modesto Rodas Alvarado; colonia Las Minitas; parte de la colonia 21 de Octubre (sectores 4 y 5); A.M.D.C.; residencial Leona del Rincón y zonas aledañas.

Bulevar Roberto Larios, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Generación Zinguizapa; La Mundial; Plaza Millennium; bulevar Roberto Larios; Universidad José Cecilio del Valle; Hospital y Clínicas del Valle; barrios Lourdes; colonia Tres Caminos; Brisas de Altamira; Piedras Bonitas Sur; San Blas; Barrio Arriba; San Sebastián; colonias Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle; aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, Cerro La Oki, Capensi, La San Pedrana, El Tamarindo, La Harris; colonia Los Geranios; Santa Lucía; La Jagüita; El Paraíso; El Matazano; aldea Playitas; El Taladro; Voluntades Unidas; Sistema de Centro de Innovación; Tierra Colorada; Cascabeles; La Laguna; El Portillo de la Mora; El Misterio; La Escalera; San Antonio; El Tule; Los Lirios; Veracruz; San Miguel de Selguapa; Corralito; San Antonio de la Libertad; La Ceibita; El Sitio; El Ciruelo; residencial Manantial; Escuela Bilingüe Honduras; Agua Fría; Mata de Plátano; Club Campo de Golf; El Edén; Escuela Saint Johns; Nido de Águilas; Instituto IHCI; Rastro Municipal; El Rosario; Agua Salada.

La Paz, Cane y Tutule, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Liconas; Ajuterique; Lejamaní; ciudad de La Paz: Hospital Roberto Suazo Córdova; Alcaldía Municipal de La Paz; Banco Atlántida; Banco de Occidente; Plaza Montecristo; Hospital y Clínica Montecillos; Registro Nacional de las Personas; Mansucopa; Plaza Elena de Carías; Casa de la Cultura; Palacio Judicial de La Paz; iglesia Los Dolores; escuela Ramón Rosa; escuela Manuel Bonilla; Distribuidores Molineros; iglesia Santidad; Supermercado El Pueblo; Eco Grupo S. A.; iglesia Interdenominacional; escuela Dionisio de Herrera; iglesia de Dios Pentecostal; escuela Adelina Martínez; filtro de agua SANAA; iglesia católica La Ermita; escuela Francisco Varela; Supermercado Starline; Jefatura de Tránsito; kínder Alicia de Elvir; Hospital y Clínica La Paz; Yarumela; ANAPO La Paz; Cía. Avícola Centroamericana; residencial Nuevo Amanecer; Inversiones Titi; Cane; San Sebastián; Humuya; Lamaní; Valladolid; Tepanguare; Piedras de Moler; El Astillero; aldea Pacheco; El Playón; Piedra Parada; Guachipilín; Concepción de Soluteca; San Pedro Tutule; El Naranjo; Las Limas; Agua Fría; Las Moras; Los Mangos; El Matazano; Quilaperque; La Peñita y zonas aledañas.

Aeropuerto Internacional Palmerola, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Generación Coyolar; Generación San Alejo; Aeropuerto Internacional Palmerola; Unilever; aldea San Nicolás; aldea Palo Blanco; El Conejo; Los Palillos; Los Mangos; San José; Las Mercedes; aldea Palmerola; Las Flores; Las Mesas; Rancho Chiquito; El Higuito; aldea Pepineros; compañía IAGSA; Corporación Dinant (Isima); El Trapichito; El Rodeo; El Coquito; Fincas del Carmen; Exportadora del Atlántico; Alejandra; Valladolid; La Pirámide; Villa de San Antonio; Villa del Corral.

Bulevar Carlos Miranda, Comayagua, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hospital Santa Teresa; Clínicas del Valle; barrio Cabañas; Mall Premier; Centro Médico Colonial; barrio Arriba; colonia Mazarella; Brisas del Humulla; Instituto León Alvarado; Metro Plaza; barrio Los Lirios; barrio San Sebastián; barrio La Caridad; Plaza La Juventud; barrio Torondón; barrio Suyapa; barrio Lomas del Río; residencial Villa Ernestina; barrio La Sabana; colonia Boquín; Cerro El Nance; Hospital Colonial; barrio El Centro; barrio Abajo; barrio La Joya.

San Pedro Sula, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.