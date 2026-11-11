CSJ revoca orden de captura contra Romeo Vásquez y se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de Romeo Vásquez Velásquez un amparo que le permitirá defenderse en libertad. La decisión fue respaldada por nueve magistrados, mientras seis votaron en contra; la votación pasó al pleno de magistrados tras no haber unanimidad en la Sala Constitucional (votación 4-1). El general en condición de retiro enfrenta dos procesos, el primero por el asesinato de Isis Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante los sucesos de 2009.

El 3 de marzo de 2025 se convirtió en prófugo de la justicia cuando la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva para él, Venancio Cervantes y Carlos Puerto. A su vez, los abogados de Vásquez presentaron un amparo con el objetivo de revertir la medida cautelar y la orden de captura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En febrero del presente año, la Secretaría de Seguridad retiró al uniformado retirado de la lista de más buscados de Honduras. Las autoridades llegaron a ofrecer hasta 35 millones de lempiras por quien diera información fidedigna de su paradero para ser capturado.

Otro caso

A mitad del 2025, el Ministerio Público difundió cuatro videos en los que Romeo Vásquez supuestamente se reunió con narcotraficantes, hace algunos años. El ente acusador del Estado, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), presentó en ese momento un requerimiento fiscal contra Vásquez, acusándolo del delito de lavado de activos con fondos provenientes del narcotráfico.

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