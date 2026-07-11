Copeco reporta sismo de 3.2 grados de magnitud a 57 kilómetros al norte de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestion de Riesgos y Contigencias Nacionales (Copeco) informó que a las 11:59 de la mañana con 45 segundos de hoy sábado, se registró un sismo con una magnitud de 3.2 grados en la escala de Richter.

Se detalla que la profundidad del fenómeno fue de 5 kilómetros y se localizó a una distancia de 57 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 2 kilómetros al noreste del municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.