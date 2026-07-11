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Copeco reporta sismo de 3.2 grados de magnitud a 57 kilómetros al norte de Tegucigalpa

Las autoridades dieron a conocer que el sismo se registró este mediodía a 57 kilómetros al norte de la capital y hasta el momento no se reportan daños

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 12:27
Copeco reporta sismo de 3.2 grados de magnitud a 57 kilómetros al norte de Tegucigalpa

El sismo de 3.2 grados en la escala de Richter se registró este mediodía a dos kilómetros al noreste de Cedros y no se reportan daños que lamentar.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestion de Riesgos y Contigencias Nacionales (Copeco) informó que a las 11:59 de la mañana con 45 segundos de hoy sábado, se registró un sismo con una magnitud de 3.2 grados en la escala de Richter.

Se detalla que la profundidad del fenómeno fue de 5 kilómetros y se localizó a una distancia de 57 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 2 kilómetros al noreste del municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

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Las autoridades de Copeco dieron a conocer que debido al temblor no se reportan daños.

La información preliminar establece que las autoridades de Copeco continúan recabando datos sobre el evento sísmico para luego trasladarla a la población a través de los canales oficiales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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