Continúa evacuación de pobladores en comunidades inundadas de Gracias a Dios

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas continúan este miércoles -21 de julio- realizando evacuaciones de pobladores en el departamento de Gracias a Dios, en donde las lluvias ya dejan un total de 256 evacuados. A través de la Fuerza Naval, personal de la Base Naval de Caratasca a bordo de varias embarcaciones llegaron en las últimas horas a las comunidades de Tikiraya y Lakunka las cuales se encuentran inundadas por la crecida del Río Kruta, donde se evacuaron 112 personas más de las que el martes habían sido apoyadas.

Ayer fueron evacuadas 146 personas, la mayoría de ellos menores de edad, de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, a las que se suman más de 100 rescates este día.