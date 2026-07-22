  1. Inicio
  2. · Honduras

Continúa evacuación de pobladores en comunidades inundadas de Gracias a Dios

Este miércoles fueron rescatados 112 pobladores de las comunidades de Tikiraya y Lakunka, quienes fueron trasladados a albergues temporales

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 10:05
Continúa evacuación de pobladores en comunidades inundadas de Gracias a Dios

Las operaciones de evacuación continuarán en Puerto Lempira y zonas cercanas mientras persistan las lluvias.

 Fotos cortesía: FFAA.

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas continúan este miércoles -21 de julio- realizando evacuaciones de pobladores en el departamento de Gracias a Dios, en donde las lluvias ya dejan un total de 256 evacuados.

A través de la Fuerza Naval, personal de la Base Naval de Caratasca a bordo de varias embarcaciones llegaron en las últimas horas a las comunidades de Tikiraya y Lakunka las cuales se encuentran inundadas por la crecida del Río Kruta, donde se evacuaron 112 personas más de las que el martes habían sido apoyadas.

Evacúan a 146 personas, entre ellos 82 niños, por crecida de río Kruta en Gracias a Dios

Ayer fueron evacuadas 146 personas, la mayoría de ellos menores de edad, de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, a las que se suman más de 100 rescates este día.

Entre los rescates desarrollados este miércoles hay 83 menores de edad.

Entre los rescates desarrollados este miércoles hay 83 menores de edad.

 (Fotos cortesía: FFAA.)

Entre las personas que fueron puestas a salvo este miércoles están cinco hombres, 22 mujeres, 39 niñas y 46 niños.

Desde que comenzó esta operación de apoyo a la población, las Fuerzas Armadas han evacuado 256 personas, entre niños, jovenes, adultos y personas de la tercera edad, las que han sido trasladadas a diferentes albergues que se han habilitado.

Las labores van a continuar en otros sectores del municipio de Puerto Lempira y zonas aledañas hasta las condiciones atmosféricas mejores y las precipitaciones.

Polvo del Sahara reduce las lluvias en Honduras y aumenta la contaminación del aire a nivel moderado

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias