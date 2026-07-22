Continúa evacuación de pobladores en comunidades inundadas de Gracias a Dios

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas continúan este miércoles -21 de julio- realizando evacuaciones de pobladores en el departamento de Gracias a Dios, en donde las lluvias ya dejan un total de 256 evacuados.
A través de la Fuerza Naval, personal de la Base Naval de Caratasca a bordo de varias embarcaciones llegaron en las últimas horas a las comunidades de Tikiraya y Lakunka las cuales se encuentran inundadas por la crecida del Río Kruta, donde se evacuaron 112 personas más de las que el martes habían sido apoyadas.
Ayer fueron evacuadas 146 personas, la mayoría de ellos menores de edad, de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, a las que se suman más de 100 rescates este día.
Entre las personas que fueron puestas a salvo este miércoles están cinco hombres, 22 mujeres, 39 niñas y 46 niños.
Desde que comenzó esta operación de apoyo a la población, las Fuerzas Armadas han evacuado 256 personas, entre niños, jovenes, adultos y personas de la tercera edad, las que han sido trasladadas a diferentes albergues que se han habilitado.
Las labores van a continuar en otros sectores del municipio de Puerto Lempira y zonas aledañas hasta las condiciones atmosféricas mejores y las precipitaciones.