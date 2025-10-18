Congreso Nacional extenderá sesiones ordinarias a noviembre, diciembre y enero

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras acordó anoche prorrogar el período de sesiones ordinarias, lo que permitirá que los diputados continúen sesionando durante los meses de noviembre, diciembre y enero, con el propósito de avanzar en la discusión de proyectos clave para el país. Esto ocurre tras la larga parálisis legislativa que lleva el hemiciclo ante la falta de convocatoria de Luis Redondo.

La decisión se produjo tras una jornada de más de nueve horas entre la Junta Directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancada de los distintos partidos políticos, en la que se alcanzaron importantes consensos sobre la agenda legislativa que será discutida en los próximos días.

Los jefes de bancada acordaron reunirse nuevamente el próximo lunes (20 de octubre), para definir los temas que serán sometidos a debate y aprobación en el pleno.