Congreso Nacional extenderá sesiones ordinarias a noviembre, diciembre y enero

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras acordó anoche prorrogar el período de sesiones ordinarias, lo que permitirá que los diputados continúen sesionando durante los meses de noviembre, diciembre y enero, con el propósito de avanzar en la discusión de proyectos clave para el país. Esto ocurre tras la larga parálisis legislativa que lleva el hemiciclo ante la falta de convocatoria de Luis Redondo.
La decisión se produjo tras una jornada de más de nueve horas entre la Junta Directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancada de los distintos partidos políticos, en la que se alcanzaron importantes consensos sobre la agenda legislativa que será discutida en los próximos días.
Los jefes de bancada acordaron reunirse nuevamente el próximo lunes (20 de octubre), para definir los temas que serán sometidos a debate y aprobación en el pleno.
Durante la reunión, Redondo, junto a representantes de las bancadas y técnicos de la Secretaría de Finanzas, revisaron varios decretos de financiamiento internacional orientados a impulsar infraestructura, inclusión social, transparencia y sostenibilidad climática.
También acordaron dar prioridad a la aprobación de iniciativas relacionadas con la salud, la materia electoral, la amnistía, las exoneraciones fiscales y los proyectos de infraestructura vial, especialmente los vinculados a carreteras estratégicas para el desarrollo económico y social del país.
Algunos de los temas que estarían discutiendo en las próximas semanas serían el corredor Vial CA-13 (La Ceiba–Puerto Castilla), que requiere de USD 179 millones provenientes del Banco Mundial y el Gobierno de España para reconstruir 174 kilómetros de carretera entre Atlántida y Colón.
Además, se dará trámite al Programa de Igualdad de Género e Inclusión Social (Fondo OPEP) para lo que se proponen aprobar USD 50 millones para fortalecer los derechos de mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Asimismo, otros proyectos como Transparencia Fiscal y Sostenibilidad Climática (Banco Mundial) por USD 145 millones destinados a modernizar la gestión pública y la ENEE; el convenio con el FMI: USD 197 millones para reforzar el Presupuesto 2025, con inversiones en infraestructura hospitalaria, educativa y vial, además del programa CAF por USD 280 millones para el Programa de Movilidad Humana y la ampliación del Corredor CA-4 (Chamelecón–Naco).