Congreso cita a Johel Zelaya para comparecer ante el pleno este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional citó oficialmente al fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, para que comparezca ante el pleno legislativo en el marco de una denuncia de juicio político en su contra.

La citación fue emitida por el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Carlos Roberto Ledezma Casco, en aplicación de los artículos 10, numeral 6) y 14 de la Ley Especial de Juicio Político.

De acuerdo con el documento, el titular del Ministerio Público, que se encuentra suspendido mientras se realiza el proceso, deberá presentarse este jueves 26 de marzo, a las 8:00 de la mañana en el hemiciclo legislativo, donde tendrá la oportunidad de exponer lo que considere pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa.