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Congreso cita a Johel Zelaya para comparecer ante el pleno este jueves

El titular del Ministerio Público, que se encuentra suspendido mientras se realiza el proceso, deberá presentarse este jueves 26 de marzo, a las 8:00 de la mañana en el hemiciclo legislativo

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 15:57
Congreso cita a Johel Zelaya para comparecer ante el pleno este jueves

El secretario del Congeso Nacional, Carlos Ledezma, citó a Zelaya a que comparezca ante el pleno del Legislativo.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional citó oficialmente al fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, para que comparezca ante el pleno legislativo en el marco de una denuncia de juicio político en su contra.

La citación fue emitida por el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Carlos Roberto Ledezma Casco, en aplicación de los artículos 10, numeral 6) y 14 de la Ley Especial de Juicio Político.

De acuerdo con el documento, el titular del Ministerio Público, que se encuentra suspendido mientras se realiza el proceso, deberá presentarse este jueves 26 de marzo, a las 8:00 de la mañana en el hemiciclo legislativo, donde tendrá la oportunidad de exponer lo que considere pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa.

Comisión investigadora recomienda destitución de Johel Zelaya como fiscal general

La comparecencia se realizará ante la cámara de diputados, en relación con los hechos señalados en la denuncia de juicio político presentada en su contra en su condición de fiscal general de la República.

El escrito establece que la citación se hace en legal y debida forma, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Esta acción forma parte del proceso legislativo correspondiente al juicio político, mediante el cual se busca determinar responsabilidades por los señalamientos en contra del fiscal.

Citatorio firmado por Carlos Ledezma.

Citatorio firmado por Carlos Ledezma.

 (Foto: Cortesía)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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