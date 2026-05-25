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Congreso aprueba la renuncia de la diputada suplente liberal Kathya Pastor

El pleno del Congreso Nacional aceptó la dimisión de la legisladora, marcando la primera baja parlamentaria dentro del periodo legislativo actual

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:46
Congreso aprueba la renuncia de la diputada suplente liberal Kathya Pastor

El Congreso aceptó la renuncia de una diputada suplente del Partido Liberal.

Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aceptó oficialmente la renuncia de la diputada suplente del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, Kathya Marlene Pastor Sanabria, presentada este lunes 25 de mayo.

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La ahora exlegisladora notificó formalmente su renuncia irrevocable mediante un escrito dirigido a la Secretaría del Congreso Nacional. En el documento, Pastor Sanabria explicó que su determinación obedece a "motivos estrictamente personales y profesionales", que le impiden seguir ejerciendo el cargo.

KathyaPastor fue electa como diputada suplente de la diputada propietaria Luz Ernestina Mejía.

KathyaPastor fue electa como diputada suplente de la diputada propietaria Luz Ernestina Mejía.

(Foto: cortesía redes sociales)

La diputada había llegado al Congreso tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando fue electa como suplente de la diputada propietaria Luz Ernestina Mejía, también del Partido Liberal.

Esta sería la primera renuncia formal aceptada por el pleno correspondiente al periodo legislativo 2026-2030. Aunque, no es la primera baja que enfrenta el liberalismo en esta legislatura.

Antes de la instalación del Congreso, el diputado suplente Vidal Cerrato, del Partido Liberal por Olancho, también presentó su renuncia, aunque lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral. En su lugar quedó Samuel García.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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