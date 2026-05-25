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Alex Pérez recibe reconocimiento en el Congreso Nacional: así fue el momento

Alex Perez recibió un reconocimiento en el Congreso Nacional, en un acto donde se destacó su trayectoria y el momento de la entrega del homenaje.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:35
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