CN aprueba quitar atribuciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó la noche de este martes la reforma al artículo 3 del Decreto 282-2010, que redistribuye facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que el diputado Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal, solicitara la dispensa de dos debates.

La iniciativa, presentada por el diputado Francis Cabrera, también del Partido Liberal, había sido aprobada en primer debate el 11 de febrero de 2026. Sin embargo, con la dispensa de segundo y tercer debate solicitada por Cálix, el pleno legislativo procedió a su aprobación definitiva.

La reforma establece que las facultades administrativas que actualmente ejerce la Presidencia de la CSJ pasarán al Pleno de los 15 magistrados como órgano colegiado. De esta manera, la gestión institucional, el nombramiento y destitución de jueces y personal administrativo, así como las decisiones disciplinarias, quedarán bajo responsabilidad del pleno, requiriendo al menos ocho votos favorables para validar resoluciones administrativas.