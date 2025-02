Confirmada escasez de vacuna contra la influenza en centros de salud de Honduras

Allí le sugirieron visitar otro establecimiento, pero nuevamente recibió la misma respuesta: no hay vacunas disponibles . Resignado, decidió denunciar la escasez ante EL HERALDO.

Para su sorpresa, no había vacunas contra la influenza , a pesar de que estas son esenciales para evitar complicaciones graves, en especial en adultos mayores con enfermedades de base, como ocurrió durante la pandemia de covid-19.

5

“Fui a más de tres centros de salud para vacunarme, pero en todos me dijeron que no había vacunas. Hoy vine al barrio El Manchén porque me recomendaron venir, y tampoco hay”, relató Padilla.

6

La denuncia de este ciudadano motivó a investigar si la falta del biológico se limitaba a Tegucigalpa o si era un problema generalizado.