Condiciones secas predominan en Honduras este domingo 16 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas predominarán este domingo 16 de agosto en la mayor parte de Honduras, aunque el viento acelerado del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe y provocará lluvias y chubascos débiles a moderados, principalmente en las regiones oriental y norte.
Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que sobre las regiones Central y Occidental se esperan lluvias y lloviznas débiles y aisladas.
“Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del país”, detalló García.
El pronosticador señaló que el viento acelerado del este y noreste será el encargado de transportar humedad desde el mar Caribe, condición que producirá las precipitaciones previstas en sectores del territorio nacional.
“Esto va a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, especialmente en la región oriental y norte”, indicó García.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. En la región central se esperan 34 C° como máxima y 23 C° como mínima.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en la región norte la máxima será de 33 C° y la mínima de 26 C°.
En la región oriental se pronostica una máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°. La región sur tendrá la temperatura máxima más elevada del país, con 40 C°, y una mínima de 29 C°.
Finalmente, en la región occidental se espera una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 17 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.
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