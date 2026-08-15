Condiciones secas predominan en Honduras este domingo 16 de agosto

El pronosticador señaló que el viento acelerado del este y noreste será el encargado de transportar humedad desde el mar Caribe, condición que producirá las precipitaciones previstas en sectores del territorio nacional.

Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que sobre las regiones Central y Occidental se esperan lluvias y lloviznas débiles y aisladas.

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas predominarán este domingo 16 de agosto en la mayor parte de Honduras , aunque el viento acelerado del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe y provocará lluvias y chubascos débiles a moderados, principalmente en las regiones oriental y norte.

“Esto va a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, especialmente en la región oriental y norte”, indicó García.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. En la región central se esperan 34 C° como máxima y 23 C° como mínima.

La región insular tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en la región norte la máxima será de 33 C° y la mínima de 26 C°.

En la región oriental se pronostica una máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°. La región sur tendrá la temperatura máxima más elevada del país, con 40 C°, y una mínima de 29 C°.

Finalmente, en la región occidental se espera una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 17 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.

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