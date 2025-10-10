Condenan a exfuncionaria del INP por desvío de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal de sentencia declaró culpable a la exfuncionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Albertina Eduviges Gómez Canales, por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
La exservidora fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, además de seis años y once meses de inhabilitación especial.
Según las investigaciones, Gómez Canales falsificó siete actas de comparecencia simulando la presencia de beneficiarios del denominado "Caso Pacheco Teruel y otros", resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, que ordenó al Estado de Honduras indemnizar a las familias de los 107 privados de libertad fallecidos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en 2004.
Los pagos, que comenzaron a realizarse en 2017, fueron administrados por una comisión especial del INP.
No obstante, se detectó que 49 cheques destinados a los familiares fueron cobrados irregularmente en el Banco Central de Honduras mediante poderes falsificados, sin la autorización de los beneficiarios legítimos.
Las irregularidades incluyeron firmas y huellas dactilares falsificadas, así como expedientes sin la debida aprobación de la comisión del INP.
Las pruebas demostraron que los documentos firmados por Gómez Canales permitieron el cobro indebido de fondos que superan los siete millones de lempiras.
Por este mismo caso, también fue condenada anteriormente Karla Patricia Pavón Bustillo a diez años de prisión y nueve de inhabilitación por 33 delitos de falsificación de documentos públicos, estafa agravada y uso de documentos falsos en perjuicio de la administración pública y la fe pública.
MP logra que se condene a exfuncionaria del INP por desviar fondos de indemnización destinados a familiares de reos fallecidos en incendio del Centro Penal sampedrano https://t.co/pziBRBfj2S pic.twitter.com/b5xWnfGosC— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 10, 2025