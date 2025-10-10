Condenan a exfuncionaria del INP por desvío de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal de sentencia declaró culpable a la exfuncionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Albertina Eduviges Gómez Canales, por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.

La exservidora fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, además de seis años y once meses de inhabilitación especial.

Según las investigaciones, Gómez Canales falsificó siete actas de comparecencia simulando la presencia de beneficiarios del denominado "Caso Pacheco Teruel y otros", resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, que ordenó al Estado de Honduras indemnizar a las familias de los 107 privados de libertad fallecidos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en 2004.

Los pagos, que comenzaron a realizarse en 2017, fueron administrados por una comisión especial del INP.

No obstante, se detectó que 49 cheques destinados a los familiares fueron cobrados irregularmente en el Banco Central de Honduras mediante poderes falsificados, sin la autorización de los beneficiarios legítimos.