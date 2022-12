Comienzan despliegues policiales en la capital y San Pedro Sula

Por otra parte, en el Distrito Central el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, indicó que las personas deben estar seguras de que no serán detenidas por andar en la calle durante el estado de excepción.

Agregó que “la movilización es libre, hay una libre circulación, no se necesita salvoconducto, la población no necesita encerrarse, hay una total y libre circulación de toda la ciudadanía por lo tanto no deben tener temor”.