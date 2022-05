Comienza el traslado de material electoral para repetir elecciones en Duyure, San Lucas y Wampusirpi

Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo el jueves que esperan que las elecciones se realicen con total transparencia en estos sectores del país, pues debido a irregularidades detectadas en los comicios del 28 de noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su repetición.

En el caso de los municipios de Duyure y Wampusirpi, los candidatos a alcaldes por el Partido Nacional, Célfida Bustillo y Marcelo Herrera, respectivamente, resultaron ganadores el año pasado, sin embargo, sectores denunciaron inconsistencias en el proceso, por ejemplo, que ciudadanos con residencia y nacionalidad nicaragüense hayan ejercido el voto. Mientras que en San Lucas existe la duda de un posible empate entre candidatos.

Sin embargo, en las últimas horas, Célfida Bustillo se presentó ante el CNE para presentar su renuncia a participar en las elecciones, pues dijo que no se prestará a violar sus propios derechos y la de los electores.

“Estoy exigiendo al CNE que mi fotografía no aparezca en esas papeletas, porque no voy a avalar esas elecciones ilegales, que son violatorias. Desautorizo que se use ni mi nombre, ni mi fotografía ni la de mi partido en esas elecciones”, dijo frente a los medios de comunicación. “En este CNE no quisieron reconocer mi triunfo; lógicamente esto ha marcado división en mi municipio, no saben el odio, el daño que se ha generado y yo no quiero ser partícipe, por eso llamo a mi pueblo y les pido paz, dejen esa confrontación”, manifestó.

LE PUEDE INTERESAR: Célfida Bustillo renuncia a participar en nuevas elecciones en Duyure