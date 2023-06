Comandante Muñoz: “Nuestro esfuerzo va a los cinco penales problemáticos, desde donde extorsionan”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La situación de ingobernabilidad en los centros penales del país ha derivado en que el gobierno de la República haya tomado la decisión de hacer un cambio de mando en la administración del sistema carcelario nacional. La responsabilidad ha recaído una vez más sobre las Fuerzas Armadas de Honduras, en esta ocasión en la Policía Militar de Orden Público (PMOP). EL HERALDO dialogó con el comandante de esta fuerza militar, el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, sobre las acciones a tomar.

¿Cuáles serán los primeros objetivos a cumplir al tomar el mando de los centros penales? El primero es poder ubicar el personal que necesitamos para el control de los centros penales lo más pronto posible, poder tomar el control de 25 centros penales y un anexo que está en el Primer Batallón de Infantería, clasificar a los privados de libertad para ver quién es y en qué categoría está cada quien: de máxima, de media o mínima seguridad o simplemente un privado de libertad normal. Lo siguiente es poder organizar las prisiones con este tipo de privados de libertad, de acuerdo con la peligrosidad que tengan y algo importantísimo, quitarle la autoridad que tienen los privados de libertad dentro de los centros penales. ¿Cómo evitarán que lleguen las drogas y las armas a manos de las pandillas?

Hay algo que es particular. Nosotros vamos a tener control tanto de los directores como de los elementos que resguarden a los privados de libertad. Si un arma entra, ¿de quién es culpa? Es culpa del director porque él tiene la responsabilidad directa de ese centro. ¿A través de quién han entrado? Volando no entran; las han ingresado agentes penitenciarios que tienen contacto con los privados de libertad, la colusión bárbara que ha habido. Yo no puedo contar con un director de un centro penal que vaya a delinquir a un centro penal o hacerse del lado de una organización criminal. Uno de los puntos de acción es formar a por lo menos 2,000 agentes penitenciarios más, ¿se podrá? No. Por ejemplo, nosotros ya vimos los números que estaban resguardando los centros penitenciarios. Por ejemplo, un batallón de la Policía Militar va a cuidar un solo centro penitenciario. Nosotros tenemos puntos críticos, que es el centro penal de Támara, Ilama, La Tolva, Siria y la cárcel de mujeres; todos son nuestra responsabilidad, pero el esfuerzo principal de nosotros va encaminado en estos cinco centros penales, que es donde están los problemas, de donde salen las llamadas extorsivas, de donde se activan las antenas para poder llamar como quieren y eso lo tenemos que controlar.

¿Qué se hará para anular las redes de internet y wifi en las cárceles? Simple y sencillamente las compañías responsables del bloqueo no lo está haciendo con la mayor de las seriedades. Este es un problema de seguridad nacional y lo tenemos que ver como tal, no podemos nosotros estar viendo esto tranquilamente porque quien sufre es la población. Cuando nosotros permitimos llamadas no autorizadas desde centros penales, tenemos que luchar contra esto, no es fácil, pero lo tenemos que hacer.

Las antenas han estado instaladas desde hace mucho, pero no cumplen la función de bloquear, ¿qué harán?

Es que las antenas de bloqueo hoy las ponen para un lado, mañana para otro lado y pasado para otro lado. Si usted mira las prisiones hoy, están llenas de internet; tienen mejor comunicación que usted y que yo. Entonces esto no puede seguir. ¿Qué factible será construir instalaciones para reclusos en Islas del Cisne? La presidenta (Xiomara Castro) lo ha decidido así y a nosotros nos toca acatar esa instrucción, y si ella lo pensó así es porque es correcto. Aquí o nos ordenamos o nos ordenamos, porque no hay otra salida. Si venimos a fracasar nosotros en esto, entonces ¿a quién vamos a recurrir? Un privado de libertad debe de estar claro, o cumple con la normativa o se va a ir a las prisiones que se creen para esto. No podemos seguir teniendo líderes de organizaciones criminales que quieran convertir los centros penales en centros de distribución de drogas, de sicariato y de extorsión.

¿Cuándo podrían darse los primeros traslados a las Islas del Cisne? Eso no me corresponde a mí. La construcción de instalaciones penitenciarias corresponde a otro ente, que está a nivel de Fuerzas Armadas, pero no soy yo quien va a realizar eso. Lo único que sé es que si mañana esa prisión está lista, pasado mañana van los primeros privados de libertad para ahí. Todos esos que han ocasionado tanto dolor a la población son los primeritos.

La PMOP dirigirá durante un año los centros penales, ¿podrá haber una mejoría en un año? Hay una cosa bien clara; el problema en los centros penales es de corrupción, es de colusión, es de que le estamos permitiendo a los que resguardan la seguridad que hagan dinero a costa de beneficiar a privados de libertad. Con que nosotros evitemos en el porcentaje mayor que podamos la corrupción y que actuemos con justicia, eso bastaría.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico