20 colegios privados se retiran de los desfiles patrios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 20 centros educativos privados han tomado la decisión de retirarse de los desfiles patrios que se realizarán el 15 de septiembre a nivel nacional.

La razón principal por la cual estos centros educativos decidieron desligarse fue por la iniciativa de la Secretaría de Educación anunciada días atrás de incluir a la comunidad LGBTIQ+ en las fiestas cívicas.

Según Carlos Sabillón, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), a través de festejos internos será la forma en que los colegios conmemorarán el 201 aniversario de Honduras, cada una en sus respectivas instalaciones.

“Por lo menos 20 centros me dijeron que no van a participar porque no quieren estar en medio de un grupo de personas que andan con otras ideologías y prácticas”, afirmó a EL HERALDO.

Agregó que la segunda razón expuesta por estos institutos fue por la aglomeración de personas que acompañarán e ingresarán al Estadio Nacional, lo que puede causar un brote por casos de covid-19.

