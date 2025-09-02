  1. Inicio
CNE reactiva Mesa Interinstitucional para garantizar elecciones seguras en 2025

La mesa está integrada por instituciones estratégicas como el Sistema Nacional de Emergencias 911, COPECO, Bomberos, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y la Alcaldía del Distrito Central

  02 de septiembre de 2025
En la reunión se aprobó un Plan de Acción Operativo que será implementado en todas las etapas del proceso electoral

 Foto: Lesly Chambasis | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del desarrollo del proyecto del centro logístico electoral, se reactivó la Mesa Interinstitucional de Asistencia, como parte de las acciones estratégicas orientadas a garantizar la seguridad, organización y atención oportuna durante el proceso de las Elecciones Generales 2025.

Durante esta reunión se abordaron temas importantes y se elaboró un Plan de Acción Operativo, el cual será puesto en ejecución durante todas las etapas del proceso electoral, asegurando una respuesta integral y coordinada ante cualquier situación que se presente en el marco de la jornada democrática este 30 de noviembre.

La Mesa Interinstitucional de Asistencia está conformada por instituciones clave para la atención y respuesta en materia de seguridad, emergencias y orden público:

-Sistema Nacional de Emergencias 911

- Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO)

-Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras

-Fuerzas Armadas de Honduras

-Cruz Roja Hondureña

-Policía Nacional de Honduras

-Alcaldía Municipal del Distrito Central

El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar que las Elecciones Generales 2025 se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y confianza ciudadana.

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
Periodista

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

