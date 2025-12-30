CNE confirma como alcalde reelecto a Héctor Samuel Colindres en Pespire

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que venciera el plazo establecido por la ley para oficializar los resultados de las elecciones generales de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria de alcalde electo del municipio de Pespire, Choluteca, cerrando así el proceso electoral en esa localidad.

El candidato del Partido Nacional, Héctor Samuel Colindres García, fue declarado alcalde electo para el término municipal tras obtener 5,173 votos, una ventaja de casi 1,500 sufragios sobre el contendiente liberal.

La resolución fue adoptada por la mayoría del pleno del CNE, con la comparecencia de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, en cumplimiento de los procedimientos administrativos requeridos para la validación del resultado municipal.