El CNA reconoce avances en el Instituto de Migración y anuncia apoyo técnico

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reconoció los avances alcanzados por el Instituto Nacional de Migración (INM) durante los primeros meses de la administración y expresó su disposición de brindar acompañamiento técnico para fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción.

El pronunciamiento se dio durante una reunión entre autoridades del INM y la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, en la que ambas instituciones abordaron acciones para fortalecer los procesos internos y la rendición de cuentas.

Tras conocer un informe presentado por el equipo técnico del instituto, Castellanos destacó los resultados obtenidos hasta el momento.

"Hemos tenido una grata sorpresa. Hay un avance importante y las cosas buenas hay que decirlas", afirmó la directora ejecutiva del CNA.

La representante del organismo de sociedad civil explicó que el acompañamiento ofrecido estará enfocado en fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción y aseguró que responde a un compromiso con el fortalecimiento institucional, sin intereses partidarios.

Por su parte, Carlos Cordero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, agradeció la visita de la titular del CNA y explicó que durante el encuentro se presentaron estadísticas relacionadas con la atención que la institución brinda a la población.

Asimismo, informó que solicitó formalmente al Consejo Nacional Anticorrupción acompañar y dar seguimiento a los procesos internos del instituto, con el objetivo de reforzar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con las autoridades, este acercamiento busca impulsar una gestión pública más abierta, eficiente y orientada a prevenir irregularidades administrativas.