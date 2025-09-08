Lluvias afectarán el oriente y centro de Honduras este martes 9 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de humedad procedente del Caribe y el Pacífico provocará este martes lluvias débiles y moderadas en varias regiones del país, informó Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“El oleaje es de 1 a 3 pies para el Litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca”, detalló el experto al dar a conocer el pronóstico del día.

Castellanos explicó que, en horas de la mañana, “el viento del este transportando humedad generará precipitaciones débiles dispersas al oriente y centro del país”.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias también se concentrarán en la zona occidental y en el sur, aunque con menor intensidad.