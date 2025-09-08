Lluvias afectarán el oriente y centro de Honduras este martes 9 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de humedad procedente del Caribe y el Pacífico provocará este martes lluvias débiles y moderadas en varias regiones del país, informó Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El oleaje es de 1 a 3 pies para el Litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca”, detalló el experto al dar a conocer el pronóstico del día.
Castellanos explicó que, en horas de la mañana, “el viento del este transportando humedad generará precipitaciones débiles dispersas al oriente y centro del país”.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias también se concentrarán en la zona occidental y en el sur, aunque con menor intensidad.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, para el Distrito Central se espera una máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 19.
En la región central, el termómetro marcará hasta 31 grados como máxima y 19 como mínima, mientras que en la región insular se anticipa una máxima de 32 y mínima de 28 grados.
La región norte reportará los valores más altos con una máxima de 33 y mínima de 25 grados, según el pronosticador de Cenaos.
En la zona oriental, las temperaturas alcanzarán los 32 grados como máxima y 19 como mínima.
Para el sur se esperan 33 grados de máxima y 23 de mínima, mientras que en el occidente la máxima será de 32 y la mínima de 14 grados Celsius.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este contenido fue generado por inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista utilizando información proporcionada por Copeco a través de a partir de audios y/o boletines.