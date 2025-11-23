Lluvias débiles se registrarán este lunes 24 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este lunes -24 de noviembre- se reportarán lluvias y lloviznas débiles en varias regiones del país. Según el pronosticador, “viento de este y noreste, transportando humedad desde el mar Caribe, generará en horas de la tarde lluvias y lloviznas débiles, principalmente en los departamentos del norte, oriente y centro”, con mayores acumulados en zonas montañosas. Cenaos también señaló que en el suroccidente, sur y suroriente predominarán “condiciones predominantemente secas”, por lo que no se esperan precipitaciones en esas zonas del país.

El pronosticador adelantó que el amanecer se presentará con "cielo nublado", condición que variará en el transcurso del día dependiendo de la región. Para el departamento de Francisco Morazán, Cenaos detalló que "nublado por la mañana a poco nublado por la tarde, probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas en los municipios al norte del departamento por la tarde", mientras que en el sur del departamento continuará el ambiente seco. En esta misma zona central del país, el viento será del norte y noreste, con una velocidad promedio de 08 km/h, de acuerdo con el informe.