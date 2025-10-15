Lluvias afectan varias regiones de Honduras el jueves 16 de octubre

Santos detalló que las precipitaciones se registrarán principalmente en las regiones suroccidental, sur, central y suroriental , y estarán acompañadas de actividad eléctrica.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie, junto con la convergencia de los vientos y la humedad provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en varias zonas del país este jueves 16 de octubre, informó Mildred Santos, pronosticadora de turno de Cenaos.

En el resto del país, indicó, se esperan chubascos débiles.

El oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

En cuanto a las temperaturas, la pronosticadora señaló que el Distrito Central registrará una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 19.

En la región central, se espera una máxima de 28 y mínima de 19 grados; la región insular alcanzará 29 de máxima y 23 de mínima. La región norte tendrá máximas de 31 grados y mínimas de 23, mientras que la región oriental registrará 31 de máxima y 19 de mínima. La región occidental tendrá 23 grados de máxima y 19 de mínima.

Las condiciones climáticas se mantendrán a lo largo de la jornada, con lluvias y chubascos intermitentes en las zonas mencionadas, advirtió Santos.

