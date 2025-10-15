  1. Inicio
Lluvias afectan varias regiones de Honduras el jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre, Honduras registra lluvias y chubascos de débiles a moderados en las regiones suroccidental, sur, central y suroriental, acompañados de actividad eléctrica

  • 15 de octubre de 2025 a las 18:14
Honduras registra lluvias moderadas y débiles en distintas regiones del país el jueves 16 de octubre de 2025.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie, junto con la convergencia de los vientos y la humedad provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en varias zonas del país este jueves 16 de octubre, informó Mildred Santos, pronosticadora de turno de Cenaos.

Santos detalló que las precipitaciones se registrarán principalmente en las regiones suroccidental, sur, central y suroriental, y estarán acompañadas de actividad eléctrica.

En el resto del país, indicó, se esperan chubascos débiles.

El oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

En cuanto a las temperaturas, la pronosticadora señaló que el Distrito Central registrará una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 19.

En la región central, se espera una máxima de 28 y mínima de 19 grados; la región insular alcanzará 29 de máxima y 23 de mínima. La región norte tendrá máximas de 31 grados y mínimas de 23, mientras que la región oriental registrará 31 de máxima y 19 de mínima. La región occidental tendrá 23 grados de máxima y 19 de mínima.

Las condiciones climáticas se mantendrán a lo largo de la jornada, con lluvias y chubascos intermitentes en las zonas mencionadas, advirtió Santos.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

