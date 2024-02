Coqueteo de Carlos Raudales y Libre genera su expulsión de la Democracia Cristiana

A través de un comunicado el PDCH, explicó que a través de Comité de Ética y Disciplina “en base a ley” y siguiendo el “debido proceso” el diputado y comunicador social Carlos Alexis Raudales Maradiaga a partir de hoy 23 de febrero ya no los representa.

Sobre el tema Orle Solís, que en su momento fue candidato presidencial de dicho partido, manifestó que la decisión es un error ya que el diputado “no es militante”, no tiene ficha registrada y Raudales llegó a diputado porque no había como llenar las planillas en Tegucigalpa.

“Antes había cinco diputados, Ramón Velásquez Nazar, Santiago Reyes, Eliseo Vallecillo, su servidor, no bajábamos de cuatro. Hoy apenas sacamos uno, imagínese que no hubiese salido Raudales no tuviéramos representación en el Congreso”, argumentó mientras señalaba el caos por la expulsión de su único diputado electo.