El partido Demócrata Cristiano no descarta la expulsión de Carlos Raudales

La posible determinación fue develada por el exdiputado y miembro de la comisión política de estrategia Felicitó Avila, quien argumentó que de ser tomada la determinación la DC no llegaría a quedar sin ningún tipo de representación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Por no seguir línea partidaria e irrespetar sus estatutos, desde la filas del partido Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) no descartan la expulsión del diputado Carlos Raudales por lo que la determinación sigue en proceso de análisis.

Apuntó que “por el contrario, el partido asume esa autoridad que tiene y controla y conduce, políticamente y no está a la expensa que hay un diputado que no orienta, no obedece ni mucho menos transita por donde debe ser la política del partido”.

De las principales causales que podría llevar a la expulsión de Raudales es el mantenerse plegado al oficialismo en votaciones como la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

También se le criticó al parlamentario su integración a la comisión de diputados viajeros que fueron hasta Rusia.