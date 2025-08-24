Cardenal Rodríguez: "No puede ser buen cristiano aquel que odia y siembra odio"

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la homilía dominical de este domingo 24 de agosto, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a los fieles para examinar su vida y sus acciones, advirtiendo sobre los riesgos de vivir en contradicción con los valores cristianos.

Rodríguez señaló que la llamada “puerta ancha” es una realidad que se manifiesta en el día a día. “La encontramos todos los días: el dinero fácil, el robo, el crimen, la droga, la mentira, querer engañar y defraudar al pueblo”, expresó.

El purpurado insistió en que no basta con proclamarse creyente si las acciones contradicen los principios de la fe. “Si mienten, si matan, si quieren el poder a toda costa aun defraudando, aun mintiendo, aun planeando el crimen, es como si él nos dijera ‘no tengo nada que ver con ustedes, ni con sus ideas, ni con sus falsas seguridades, ni con sus mentalidades mezquinas o, peor todavía, esos deseos de poder a toda costa’”.

Según el cardenal, quienes actúan de esa manera no podrán justificarse ante Dios, aunque intenten alegar buenas intenciones.