Cardenal Rodríguez: "No puede ser buen cristiano aquel que odia y siembra odio"

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la homilía dominical de este domingo 24 de agosto, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a los fieles para examinar su vida y sus acciones, advirtiendo sobre los riesgos de vivir en contradicción con los valores cristianos.
Rodríguez señaló que la llamada “puerta ancha” es una realidad que se manifiesta en el día a día. “La encontramos todos los días: el dinero fácil, el robo, el crimen, la droga, la mentira, querer engañar y defraudar al pueblo”, expresó.
El purpurado insistió en que no basta con proclamarse creyente si las acciones contradicen los principios de la fe. “Si mienten, si matan, si quieren el poder a toda costa aun defraudando, aun mintiendo, aun planeando el crimen, es como si él nos dijera ‘no tengo nada que ver con ustedes, ni con sus ideas, ni con sus falsas seguridades, ni con sus mentalidades mezquinas o, peor todavía, esos deseos de poder a toda costa’”.
Según el cardenal, quienes actúan de esa manera no podrán justificarse ante Dios, aunque intenten alegar buenas intenciones.
“La reacción de los que se quedaron fuera es intentar refrescar la memoria del dueño de la casa. Sin embargo, el dueño de casa dice: ‘no sé quiénes son ustedes, no sé quiénes son esos hondureños que no se acuerdan de Dios y tienen como Dios al poder a toda costa, aunque sea defraudando, mintiendo, robando’”, reflexionó.
Rodríguez recordó que ser cristiano no es solo un título ni una tradición, sino una forma de vida que debe evidenciarse en las acciones. “Ser cristiano es demostrarlo en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en las redes sociales, en el trato con los demás”, puntualizó.
El líder religioso insistió en que no puede haber fe auténtica si existe odio o división. “No puede ser buen cristiano aquel que odia y siembra odio, aquel que divide y siembra división”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la verdadera fidelidad al Evangelio requiere coherencia, incluso si esto implica tomar el camino más difícil. “Esa es la puerta estrecha, no aquellos de la puerta ancha de cualquier cosa, que se permiten todo aun violando la ley de Dios con tal de alcanzar fines egoístas”.
En su mensaje, el cardenal hizo también un llamado a la reflexión histórica, recordando que las ambiciones desmedidas no tienen un final glorioso. “No ven cómo terminan los que hacen el mal, ni tampoco dónde están los dictadores que han oprimido al mundo”.
Reiteró que quienes actúan de manera contraria a la fe solo se engañan a sí mismos. “Es querer entrar por la puerta ancha de engañarse a sí mismos”, concluyó, subrayando que la verdadera puerta es la coherencia con la fe y con el Evangelio.