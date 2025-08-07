  1. Inicio
Un año de cárcel para mujer que envió una cabeza de cerdo a embajadora mexicana

La ahora enjuiciada fue capturada meses después de haber enviado el paquete a la Embajada de México en Tegucigalpa, por agentes de investigación de la Policía

  • 07 de agosto de 2025 a las 19:45
La embajadora de México acreditada ante el gobierno y pueblo de Honduras, Martha Peón.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- A un año de prisión, más las penas accesorias establecidas en la ley, fue condenada una mujer hondureña acusada del delito de amenazas contra la embajadora de México acreditada en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez.

Se trata de Deisy Marlene Lanza Amador, a quien una terna de jueces de la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por estricta conformidad de las partes -es decir, que la acusada aceptó los cargos y la pena solicitada por la acusación, sin objeción-, dictó fallo condenatorio.

Los hechos probados relatan que Deisy Lanza, la tarde del 21 de septiembre de 2024, contrató a través de una aplicación de transporte de taxis VIP, a una persona identificada como “Yadira”, para realizar una entrega en la Embajada de México, ubicada en la colonia Lomas del Guijarro, en la capital.

El paquete era una caja de madera adornada con un chongo color rojo, como si se tratase de un regalo. Al llegar a la residencia de la diplomática, "Yadira" fue atendida por un oficial de policía que ejercía guardia en la casa. Al abrir la caja de madera descubrieron que lo que venía en ella era la cabeza ensangrentada de un cerdo.

El hecho

Ese accionar de Lanza Amador, es identificado plenamente como un modo de operar del crimen organizado y del narcotráfico en México, cuando quieren intimidar a un funcionario público.

Conociendo esos detalles, Peón Sánchez interpuso la denuncia formal en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la entonces sospechosa fue capturada por agentes de esa unidad de la Policía Nacional (PN).

El 11 de febrero, la ahora sentenciada, compareció en la audiencia de declaración de imputado, cita judicial en la que el juez le dictó detención judicial y fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), para iniciar el proceso legal en su contra.

Después de pasar las etapas procesales de las audiencias de término, en la celebración del juicio oral y público, la hondureña decidió someterse a la vía de la estricta conformidad y terminar el proceso penal de manera más rápida y expedita.

