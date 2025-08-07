Un año de cárcel para mujer que envió una cabeza de cerdo a embajadora mexicana

Tegucigalpa, Honduras.- A un año de prisión, más las penas accesorias establecidas en la ley, fue condenada una mujer hondureña acusada del delito de amenazas contra la embajadora de México acreditada en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez.

Se trata de Deisy Marlene Lanza Amador, a quien una terna de jueces de la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por estricta conformidad de las partes -es decir, que la acusada aceptó los cargos y la pena solicitada por la acusación, sin objeción-, dictó fallo condenatorio.

Los hechos probados relatan que Deisy Lanza, la tarde del 21 de septiembre de 2024, contrató a través de una aplicación de transporte de taxis VIP, a una persona identificada como “Yadira”, para realizar una entrega en la Embajada de México, ubicada en la colonia Lomas del Guijarro, en la capital.