Un año de cárcel para mujer que envió una cabeza de cerdo a embajadora mexicana

El 11 de febrero, la ahora sentenciada, compareció en la audiencia de declaración de imputado, cita judicial en la que el juez le dictó detención judicial y fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), para iniciar el proceso legal en su contra.Después de pasar las etapas procesales de las audiencias de término, en la celebración del juicio oral y público, la hondureña decidió someterse a la vía de la estricta conformidad y terminar el proceso penal de manera más rápida y expedita.<br />