Canciller: “Grupos políticos andan buscando desestabilizar”

“Yo creo que es vergonzoso que traten de hacerle un análisis a otro país o sea” reprochó, al tiempo manifestó que deberían respetar los principios de no injerencia y el respeto a la soberanía.

No obstante, Reina agregó que las relaciones con Estados Unidos están bien, por lo tanto, considera que el pronunciamiento de la congresista “es una opinión que no no debe tener más peso en su propia política”.

Por otra parte, en su intervención dejó entrever que “grupos de congresistas apoyaron Juan Orlando Hernández en una narcodictadura”.