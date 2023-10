Las debilidades que arrojó la evaluación de EUA al gobierno de Honduras

La congresista republicana también puso como ejemplo en este caso la vez que el expresidente Zelaya fue descubierto con alrededor de 20 mil dólares en su equipaje cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto Toncontín, cantidad de dinero que no pudo justificar y que según ella representa una mancha para el gobierno de su esposa.

Además, dijeron que desde Estados Unidos se ha apoyado económicamente para proyectos contra la migración y otros flagelos, pero indicaron que no han visto ese trato igualitario por parte del país centroamericano, pues hay una inclinación de aliarse con otros países socialistas.

Por otro lado, el gobierno de Xiomara Castro fue acusado de no tratar de forma recíproca al de Joe Biden , pues según ellos, el líder estadounidense demostró desde el inicio del mandato apoyar a la hondureña, e incluso, envió a su vicepresidenta, Kamala Harris, a la toma de posesión de la primera mujer presidenta de Honduras, un gesto que no ha tenido con otros gobiernos de la región y que tampoco tuvieron otros homólogos de Xiomara afines a su ideal político.

“Desgraciadamente, el gobierno de Mel Zelaya ha regresado al país. El mensaje a los hermanos catrachos en Honduras y fuera de ella es que no están solos, que desde el Congreso Federal, específicamente los republicanos, estamos atentos a lo que pasa y que los hermanos catrachos son importantes para nosotros y que yo soy la primera que voy a tratar de que la administración del presidente Biden entienda que Honduras es el pueblo hondureño, que quiere estar cerca de los Estados Unidos, aunque su gobierno de turno no quiera estar. No están solos”, expresó Salazar.