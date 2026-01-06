Canal 8 y la Radio Nacional de Honduras permanecen fuera del aire por más de 36 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de los medios estatales mantienen protestas que han provocado que la Radio Nacional de Honduras y Canal 8 permanezcan fuera del aire por más de 38 horas. Desde el pasado 5 de enero, alrededor del mediodía, los periodistas que laboran en estos medios iniciaron protestas frente a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE). Según los empleados, se les adeudan tres meses de salario; sin embargo, la versión del ministro de la SPE, Ricardo Salgado, es que “hasta la fecha todos los sueldos están al día; son falsas las versiones que dicen lo contrario”.

A través de un comunicado, la SPE dio a conocer que "la problemática se encuentra en el reconocimiento de la antigüedad de las personas que laboran en dichos medios nacionales". Las autoridades indicaron que esta tarea corresponde a la Secretaría y a la Administración Nacional de Servicio Civil, entidades que manejan hasta la fecha 174 expedientes.