Ascienden a clase I póstumo al agente de Policía Emerson Josué Canales Fúnez; víctima en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del ambiente de dolor y tristeza, se realizó el sepelio del agente de Policía, Emerson Josué Canales Fúnez, de 26 años de edad, y el ascenso al grado inmediato superior, en el cementerio del municipio de Pespire, Choluteca. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, determinaron ascender al grado inmediato superior de clase I de Policía al agente Canales Fúnez.

La ceremonia de ascenso se llevó a cabo en el momento que se iba a realizar el sepelio y representantes de la Policía Nacional entregaron el acuerdo a los padres. El cadáver de Emerson Josué Canales Fúnez fue velado por una horas en la residencia de sus padres y en horas del mediodía se desarrolló el entierro, donde participaron compañeros, amigos y familiares del mal logrado agente policial. Al momento del sepelio, familiares de Emerson Josué Canales Fúnez, demandan de las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y a los entes competentes, que realicen una clara investigación relacionada a los hechos donde perdió la vida junto a otros cuatro miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), donde estaban asignados. ”La familia exige respuestas y una investigación clara a la Secretaría de Seguridad y a los entes encargados, para que este hecho no quede en la impunidad”, dijo a EL HERALDO una de las parientes.

Emerson Josué Canales Fúnez era originario del municipio de Pespire, Choluteca y tenía dos años y un mes de antigüedad de servicio en la Policía Nacional de Honduras. Perdió la vida de manera violenta en cumplimiento al deber, tras un enfrentamiento armado cuando realizaban una operación en la aldea Corinto del municipio de Omoa, Cortés.