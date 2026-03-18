A audiencia de declaración de imputado el estadounidense Murray Paul Farmer

Tegucigalpa, Honduras.-La audiencia de declaración de imputado contra el ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer se desarrollará este miércoles a partir de las 12:00 del mediodía, donde se definirá su situación legal por el delito de fraude en perjuicio del Estado. El Poder Judicial, Carlos Silva, detalló que el imputado fue detenido el martes y actualmente se le realiza el perfil correspondiente, previo a su traslado a la sede judicial donde se llevará a cabo la audiencia.

Durante la comparecencia, el juez determinará las medidas cautelares a imponer, que pueden incluir detención judicial o medidas distintas a la prisión preventiva. Además, se establecerá la fecha para la audiencia inicial. En esta etapa procesal también se dará lectura al requerimiento fiscal, donde se individualizarán los hechos que se le atribuyen y su presunta participación en la estructura investigada. El caso está vinculado a un supuesto laudo arbitral irregular que habría generado un millonario perjuicio económico al Estado de Honduras, obligándolo a pagar más de tres mil millones de lempiras. De acuerdo con las investigaciones, la empresa DRC Inc. habría sido favorecida mediante la adjudicación de una licitación pública internacional, presuntamente revestida de acciones dolosas.