Personal de la ATIC pide diálogo con cada dirección y no sólo con asociaciones para resolver crisis en Ministerio Público

Segundo : en referencia al comunicado emitido por el Ministerio Público en donde reconocen el no aumento correspondiente al año 2023, así mismo se nos violentó este mismo derecho en el año 2021, de nuestros derechos laborales fundamentados en el artículo 45 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público.

Primero : Es de conocimiento que el esfuerzo que hemos desempeñado como Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) combatiendo los delitos de alto impacto social como lo es homicidios, asesinatos, lavado de activos, corrupción, narcotráfico, etc, recuperando grandes cantidades de dinero de estructuras criminales lo cual prueba nuestro compromiso con la sociedad Hondureña.

Tercero: En vista que el mismo artículo 45 del estatuto de la carrera del ministerio público establece el aumento salarial basado en desempeño de sus funciones, evaluaciones que se nos han hecho anualmente, de lo cual en años anteriores a la administración del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla Banegas fueron otorgados el aumento salarial y aumento por costo de vida del cual esta administración ha reconocido únicamente el costo de vida en porcentajes pírricos alejados de la realidad y del costo de la canasta básica omitiendo el porcentaje de inflación publicado por el banco central de Honduras.

Cuarto: en cuanto a las pretensiones del Ministerio Público en donde exponen únicamente a dos representantes por cada asociación AFH y ASEMPH, de lo cual hacen ver la exclusión de las diferentes direcciones como ser la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico DLCN, Dirección de Medicina Forense y Personal Administrativo, así mismo condicionando el lugar de reunión como es El Ocotal, siendo un lugar hostil con personas no gratas a esta lucha sin garantizar nuestra seguridad personal ante cualquier acto de represalia por parte de las autoridades.

Quinto: Ante esta situación que no ayuda a la solución de la crisis del Ministerio Público pedimos que haya dialogo efectivo con representantes de cada Dirección como ser ATIC, DLCN, DIRECCIÓN DE MEDICINA FORENSE, FISCALES y PERSONAL ADMINISTRATIVO, en virtud que todos los que no pertenecen a ninguna Asociación hemos estado frente a la Lucha Nacional y no estamos totalmente de acuerdo que sean representantes directos de las dos asociaciones teniendo ya una Comitiva de Lucha Nacional, la cual instamos a que se siga manteniendo la misma para reuniones importantes.