Asociación de Pastores de Tegucigalpa pide ser observador en juicio contra Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación de Pastores de Tegucigalpa, (APT) pidió a los jueces del Tribunal de Sentencia que le permita ser veedor y observador independiente en el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo que inicia este lunes 22 de septiembre.

Según detallaron, la solicitud obedece a que recibieron una solicitud del exjuez Vallecillo "en la cual nos solicita encarecidamente que se nombre una comisión de parte de nuestra organización pastoral con el objeto de que seamos observadores independientes y a la vez veedores del debido proceso".

Aseguran que con su participación en el juicio actuarán "dentro de los parámetros más estrictos de respeto y observancia de nuestras leyes, y de nuestras autoridades judiciales".