Asociación de Pastores de Tegucigalpa pide ser observador en juicio contra Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación de Pastores de Tegucigalpa, (APT) pidió a los jueces del Tribunal de Sentencia que le permita ser veedor y observador independiente en el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo que inicia este lunes 22 de septiembre.
Según detallaron, la solicitud obedece a que recibieron una solicitud del exjuez Vallecillo "en la cual nos solicita encarecidamente que se nombre una comisión de parte de nuestra organización pastoral con el objeto de que seamos observadores independientes y a la vez veedores del debido proceso".
Aseguran que con su participación en el juicio actuarán "dentro de los parámetros más estrictos de respeto y observancia de nuestras leyes, y de nuestras autoridades judiciales".
Juicio oral y público
Este lunes 22 de septiembre inicia el juicio oral y público contra el exjuez Vallecillo bajo un ambiente marcado por la controversia.
Su defensa, en un informe legal al que tuvo acceso EL HERALDO, sostiene que el expediente está plagado de irregularidades que comprometen el respeto al debido proceso, a los derechos fundamentales y a la independencia judicial en Honduras.
Los abogados aseguran que desde el inicio se cometieron errores graves. "Uno de ellos fue la ejecución de una entrega controlada de dinero el 3 de agosto de 2024, sin autorización judicial, pese a que la ley establece que estas técnicas de investigación solo pueden realizarse con resolución fundada de un juez competente", subraya el informe.
A criterio de la defensa de Vallecillo, no solo hubo abuso de autoridad, sino también inducción al delito, lo que convierte la diligencia en ilegal y contaminante de la prueba.
A ello se suma la omisión del trámite de antejuicio, requisito que el Código Procesal Penal impone cuando se pretende procesar penalmente a jueces o magistrados.