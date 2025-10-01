  1. Inicio
Andrea Flores, elegida como la palillona más destacada de 2025 en la encuesta de EL HERALDO

Andrea Flores, del Instituto Santa Mónica, fue elegida por los lectores de EL HERALDO como la palillona más destacada en los desfiles patrios de 2025

  • 01 de octubre de 2025 a las 16:00
Para los lectores de EL HERALDO, la joven Andrea Flores fue la palillona que más deslumbró en la celebración de los 204 años de independencia.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles patrios de 2025 en conmemoración a los 204 años de independencia se destacaron por mucha alegría, fervor patrio y talento por parte de las bandas y palillonas de cientos de instituciones educativas a nivel nacional.

Al ritmo de las canciones interpretadas por las bandas marciales danzaron las jóvenes palillonas, ganándose los aplausos y ovación por su talento y carisma.

Las maestras que brillaron en los desfiles patrios 2025

EL HERALDO realizó una encuesta para que los lectores eligieran a su palillona favorita de los desfiles de este año, siendo la ganadora la joven Andrea Flores, del Instituto Santa Mónica en Tegucigalpa.

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO)

La votación fue reñida, ganando con un 19.9% de votos de 20 palillonas seleccionadas en la encuesta, en la cual participaron 397 personas. Esta encuesta fue habilitada el pasado 16 de septiembre y las votaciones cerraron el 30 de septiembre a las 11:59 p.m.

En el segundo lugar quedó también una palillona del Instituto Santa Mónica. Se trata de Mía Flores, quien también deslumbró en los desfiles desde el bulevar Suyapa hasta el estadio Chelato Uclés de la capital.

Las palillonas con los rostros más hermosos en los desfiles del 15 de septiembre en Tegucigalpa
 (Foto: captura de pantalla)

En el tercer puesto de la encuesta se encuentra Krizia García, del Instituto Gubernamental Cristo Rey en San Pedro Sula. En el cuarto lugar, figura Rocío Panting, del Instituto España Jesús Milla Selva de Tegucigalpa.

 (Foto: captura de pantalla)

Cabe recordar que la encuesta de este rotativo solo es con fines de medir popularidad. Además, se utilizó una herramienta con la cual solo se podía emitir un voto por usuario.

Para consultar el resto de votos que obtuvieron las palillonas, haga clic en el botón "Resultados".

Desde EL HERALDO felicitamos a Andrea Flores y a todas las palillonas hondureñas que dijeron presente el pasado 15 de septiembre en la celebración del Día de la Independencia.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

