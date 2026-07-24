ANDI alerta que altos costos energéticos afectan la inversión y producción nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) advirtió que Honduras necesita impulsar reformas en el sector energético para reducir el impacto económico que enfrentan las empresas y fortalecer la competitividad de la industria nacional.
El presidente de la ANDI, Fuad Handal, afirmó que la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa uno de los factores prioritarios para el desarrollo económico del sector industrial, debido a su incidencia en los costos de producción y la actividad empresarial.
Handal señaló que todavía existen cambios pendientes para disminuir los efectos que enfrentan los sectores productivos del país y mejorar las condiciones para la inversión.
"El tema de la ENEE es clave en el país; todavía se deben hacer reformas energéticas en el sentido de minimizar los impactos económicos en el país y mejorar los servicios a nivel nacional", explicó.
Costos
Señaló que el incremento en el precio de los combustibles continúa presionando los costos de producción, ya que encarece la importación de materia prima utilizada por la industria nacional.
"Las alzas impactan directamente el costo de los productos que se fabrican porque se elevan los precios a nivel internacional, se pierde competitividad, lo que causa menos empleos y formalidad", explicó Handal.
Además, insistió que "reducir los impactos económicos derivados del sistema energético representa un elemento clave para fortalecer al sector industrial, y así crear un entorno más favorable para la producción nacional".
Apuntó que durante 2026, la industria hondureña ha registrado un crecimiento moderado, no obstante, "las inversiones continúan estancadas", lo que limita la expansión del sector productivo.
"Las inversiones se han estancado, si bien la industria ha crecido moderadamente, necesitamos más empresas, más inversiones y más competitividad ante un mercado extranjero", finalizó.