ANDI alerta que altos costos energéticos afectan la inversión y producción nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) advirtió que Honduras necesita impulsar reformas en el sector energético para reducir el impacto económico que enfrentan las empresas y fortalecer la competitividad de la industria nacional.

El presidente de la ANDI, Fuad Handal, afirmó que la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa uno de los factores prioritarios para el desarrollo económico del sector industrial, debido a su incidencia en los costos de producción y la actividad empresarial.

Handal señaló que todavía existen cambios pendientes para disminuir los efectos que enfrentan los sectores productivos del país y mejorar las condiciones para la inversión.

"El tema de la ENEE es clave en el país; todavía se deben hacer reformas energéticas en el sentido de minimizar los impactos económicos en el país y mejorar los servicios a nivel nacional", explicó.