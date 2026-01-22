Ana García pide a Donald Trump la restitución de visas familiares para reunirse con JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Asegurando que han sido víctimas de "la cacería de brujas del gobierno de Biden", Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, solicitó a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la restitución de las visas de su familia para poder viajar a Estados Unidos y reunificarse con su esposo, quien fue indultado el pasado 1 de diciembre.

García, en un mensaje en la red social X, pidió "respetuosamente solicitamos a la Administración (de Trump) que se nos restituyan las visas para que nuestra familia pueda reunificarse".

Afirmó que su familia ha sido víctima de una "persecución injusta", que incluyó la revocación de sus visas y "cuatro dolorosos años de separación como resultado de una cacería de brujas de la administración (de Joe) Biden", quien fue presidente de EE UU en el período 2021-2025.