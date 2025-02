Ana García: “La extradición fue un arma política para sacar a mi esposo del país”

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama y precandidata presidencial por el Partido Nacional, Ana García de Hernández, se pronunció sobre la decisión de Xiomara Castro de mantener la extradición con Estados Unidos, aseverando que se utilizó como “arma política” para entregar su esposo Juan Orlando Hernández.

“Fue una arma política que fue utilizada por Libre en una negociación para que en aquel momento, y esto no lo digo yo, lo dijo Gilberto Ríos, para que Libre no se fuera como gobierno, no aperturara las relaciones con China. Finalmente lo hizo, pero a cambio de esa negociación en aquel momento era sacar a mi esposo del país”, expresó la precandidata de la corriente nacionalista Avanza.