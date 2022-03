Unos 200 mil alumnos en el país están en modalidad semipresencial

“Todavía tenemos un 25% de niños no matriculados en el sistema educativo que oscilan en 500 mil, aproximadamente”, confesó.

Sin embargo, reconoció que de la población pública remota vulnerable muy poca está en clases, y otros de localidades devastadas por Eta y Iota no están yendo a la escuela.

“El porcentaje es aproximado. No hemos hecho un estudio minucioso por departamento que nos diga fehacientemente cuáles centros educativos son ni cuántos son. Lo que sí le puedo decir es que en toda educación media se está impartiendo clases y que alberga a alrededor de 200 mil jóvenes”, detalló a EL HERALDO la viceministra de Educación de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Edith Marissela Figueroa .

Bajos niveles en Español

La funcionaria reveló que el sábado se reunió con los 18 directores departamentales para extenderles la preocupación que hay porque los niveles de Español y Matemáticas andan muy bajos en el país.

Pormenorizó que un estudio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de 2021 revela que en dos años de pandemia Honduras redujo aproximadamente 12.5% la calidad en Español, tanto en comprensión como escritura, por no tener acceso a la educación, no contar con las herramientas tecnológicas... por no tener la cobertura de internet.

“Realmente no es alentador, es todo un desafío lo que le estoy diciendo. ¿Cómo vamos a mejorar esto?, con un plan remedial. Hemos hecho guías para la atención de los alumnos, porque no solo es decir en lo que estamos fallando sino lo que estamos haciendo para que esto se revierta”, insistió.

