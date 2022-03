Gran minería en Honduras seguirá funcionando con mejores “prácticas ambientales”: Lucky Medina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las grandes mineras seguirán operando en Honduras pero bajo estricta supervisión y con mejores prácticas, afirmó el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, días después de que el gobierno declarara al país “libre de minería a cielo abierto”.

En entrevista con la AFP, Medina explicó que mineras de oro como San Andrés, de la multinacional Aura Minerals, y la local Los Pinares (óxido de hierro), que ya operan a cielo abierto con licencias aprobadas antes del anuncio, continuarán funcionando, pero bajo la estricta mirada estatal.

Antecedentes

El 1 de marzo el gobierno dijo que procedería a “la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones” y que cancelarían la aprobación de “permisos de explotación extractivista” porque causan daños al ecosistema.

Medina detalló que la medida, parte del plan de gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, debe pasar por el Congreso para implementarse.

La minería a cielo abierto ha generado violentos conflictos con comunidades hondureñas, que la rechazan porque contaminan su hábitat.

El gremio minero pidió diálogo con el gobierno y sugirió que se promueva una minería que no dañe el medioambiente, sin “matar la posibilidad de desarrollo”.

Según el Banco Central, en 2021 las exportaciones mineras de Honduras alcanzaron 293 millones de dólares, un 42% más que el año previo. El monto anual representa en torno al 1% del PIB del país. El mayor ingreso provino del oro, con 163,8 millones de dólares, seguido por zinc (46,7 millones) y plata (25,7 millones).

Alerta ambiental

¿Cuál es el alcance de la decisión de declarar a Honduras “libre de minería a cielo abierto”?

“Lo primero es declararnos en estado de alerta ambiental por esta actividad. Ahora nos estamos dando cuenta. Lo ilegal, lo irregular, lo que no tiene autorización (...) es en número mucho más grande que el que sí está regulado.

Estamos atacando ahorita el problema más grande: la minería que está en ríos, que no tiene concesiones, autorización y no tiene ningún tipo de seguimiento ni control ambiental.

[En una inspección] encontramos retroexcavadoras en los lechos de los ríos y es notorio que llevan varios años trabajando en las cuencas de los ríos Guayape y Patuca (este), decenas de dragas y nueve planteles industriales”.

”Errores históricos”

¿Las mineras San Andrés y Los Pinares se quedan?

“Es que las concesiones que hayan sido otorgadas, esas tienen un proceso legal diferente. La cancelación no es en base a lo que esté antes. Para ello hay un proceso de regulación. La empresa privada en general ha aceptado.

Tuvimos varias pláticas con diversos sectores hasta ahora y el primer llamado es a aceptar errores históricos. Es un error histórico de la Secretaría el hecho de que no haya habido suficiente supervisión, que no haya procurado espacios de conciliación y que eso derive en violencia.

Es un problema del Estado, no en nuestra administración, pero es un error histórico y nuestro deber como funcionarios es asumirlo y avanzar.

Igual, la empresa privada acepta mejorar en las prácticas ambientales, que también debe haber mayor apertura para procesos de consulta [a las comunidades] y que tienen que regularse [las explotaciones]”.

Largas concesiones

¿Por cuántos años tienen concesiones las mineras que actualmente explotan a cielo abierto?

“Trascienden este periodo de gobierno [de cuatro años], están por etapas, generalmente lo que hacen es que fraccionan toda el área de minería, o sea que hay unas que vencen en 2027, 2028, 2030, 2035”.

¿El gobierno podría cancelarlas?

“Dependiendo de lo que venga en el periodo de nuestra gestión, (...) pero están en la obligación, por ley, de presentar el informe de control de medidas ambientales en esta Secretaría.

Vamos a asegurarnos de que las medidas van a ser cumplidas en base a lo legal, a lo ético, y que de no tenerlas, entonces, se va a avanzar con las sanciones correspondientes. Que esas no solo dependen de la Secretaría, sino también de la Fiscalía del Medio Ambiente”.

Aporte al PIB

¿Tras una supervisión podría darse un cierre de operaciones?

“Pudiera ser, es una probabilidad, que no es exclusiva tampoco de la actividad de la minería, pasa con todos los negocios. (...) Pero si no se está cumpliendo con las medidas ambientales hay procesos de amonestación. La primera vez que no cumple, la segunda vez, la tercera vez entonces ya es la cancelación de la licencia ambiental”