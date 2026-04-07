Alcaldía de SPS anuncia medidas de ahorro ante alza en los precios del combustible

San Pedro Sula, Honduras.- La municipalidad de San Pedro Sula (SPS) anunció la implementación de un plan de austeridad con el objetivo de reducir gastos y optimizar el uso de los recursos públicos ante el contexto económico actual.

A través de un pronunciamiento, el alcalde Roberto Contreras explicó que las medidas responden al alza en los precios de los combustibles, el costo de la energía eléctrica y el encarecimiento de la canasta básica.

Según detalló, el objetivo es evitar que estos factores impacten el presupuesto municipal de 2026 y garantizar una correcta administración de los impuestos que pagan los ciudadanos.