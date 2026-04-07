Alcaldía de SPS anuncia medidas de ahorro ante alza en los precios del combustible

San Pedro Sula, Honduras.- La municipalidad de San Pedro Sula (SPS) anunció la implementación de un plan de austeridad con el objetivo de reducir gastos y optimizar el uso de los recursos públicos ante el contexto económico actual.
A través de un pronunciamiento, el alcalde Roberto Contreras explicó que las medidas responden al alza en los precios de los combustibles, el costo de la energía eléctrica y el encarecimiento de la canasta básica.
Según detalló, el objetivo es evitar que estos factores impacten el presupuesto municipal de 2026 y garantizar una correcta administración de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Entre las principales acciones anunciadas destaca la reducción y control del consumo de combustible en la flota municipal, así como la regulación en su asignación por vehículo.
Además, se estableció que se sancionará el uso indebido de vehículos municipales fuera del horario laboral y se prohibió el uso de aire acondicionado en estas unidades.
El plan también contempla la supervisión de las bitácoras de los motoristas, la coordinación entre empleados para optimizar traslados y el control del consumo de energía eléctrica y agua potable en las instalaciones municipales.
En el ámbito administrativo, se limitarán las impresiones físicas, priorizando el uso de documentos digitales, y se reducirá la realización de reuniones presenciales que impliquen movilización de personal. Asimismo, queda prohibida la compra de insumos para reuniones laborales.
Contreras instó a los colaboradores municipales a adoptar una cultura de austeridad y extendió el llamado al Gobierno Central y a otras municipalidades del país a seguir medidas similares mientras persista la crisis económica.