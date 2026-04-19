Alcaldes de Libre se suman al Partido Liberal en acto político en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.– Dos alcaldes y varios regidores que militaban en Libertad y Refundación (Libre) oficializaron este fin de semana su adhesión al Partido Liberal de Honduras durante un acto político desarrollado en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país.

Entre los funcionarios que dieron el paso hacia las filas liberales figuran Luis Enamorado, alcalde del municipio de Ceguaca, y José Luis Hernández Portillo, edil de San Francisco de Ojuera, quienes hasta ahora formaban parte de Libre.

El evento también contó con la incorporación de líderes vinculados al Partido Nacional y al Partido Democracia Cristiana, en lo que dirigentes liberales califican como un proceso de fortalecimiento de su estructura política a nivel territorial.