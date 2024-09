Acusan a Marlon Ochoa de provocar controversia en el Consejo Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral, acusó a Marlon Ochoa de generar tensión dentro del CNE e instó a que tenga más respeto hacia ella y Ana Paola Hall.

La representante del Partido Nacional dijo que ni ella ni Hall son empleadas de Ochoa, por lo que este debe cambiar su postura dentro del Consejo.

“Es una persona que, cuando uno dice algo, lo tergiversa, dice otra cosa y manipula para hacer parecer que uno no quiere trabajar. Amenaza con cosas y nos dice constantemente que vamos a montar un fraude”, indicó.

Agregó que Ochoa es “una persona que viene de ser ministro y que quiere que las cosas se hagan cuando él dice, pero lo que busca es exhibirnos”.

Ayer, Ochoa dijo que esperaba una convocatoria para que los tres consejeros se reunieran, pero López adujo que las reuniones no serán cuando Ochoa lo dicte, ya que se debe mantener un buen ambiente de trabajo.

“Yo tenía las mejores referencias profesionales de él, pero ahora me estoy formando un concepto distinto. Él sabrá qué tipo de impresión está generando, y hay que decirle que no necesitamos cámaras ni videos para trabajar, no necesitamos exhibir nuestro trabajo”.

Continuó denunciando que Ochoa “tiene una campaña montada; el pueblo lo puede observar, ya que, con un año y medio de anticipación, empieza a decir que vamos a cometer fraude. Quiere achacar a otras personas lo que pasó hace 30 años, y ya sabemos que es un discurso político”.

Finalmente, le envió un mensaje diciendo que “debe empezar a desprenderse del activismo político, ya que tiene que comportarse como un profesional, aunque, definitivamente, el título no nos da profesionalismo, pero tenemos que hacer el esfuerzo”.