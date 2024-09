Cossette López denuncia amenazas en su contra: “Siempre a las mujeres nos atacan”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció amenazas en su contra y la de miembros familia, incluyendo a su hija.

López también acusó a un reconocido periodista de las acusaciones y lamentó que se haya mencionado a su abuelo en un video, quien ya lleva ocho años fallecido.

“Estamos con certeza de la fuente que se maneja de una secretaría de Estado y también aparece la voz en un video en donde mencionan a mi hija con una acusación muy grave respecto de su existencia y de esta servidora en mi familia por decirlo así y también de mi abuelo, un video que es una voz muy reconocida y que es una voz reconocida de un profesional periodista que todos pueden ver en un canal de televisión”. señaló la presidenta del CNE.

Asimismo, indicó que no realizará acciones en contra de las personas involucradas y lamentó el ataque a las mujeres en el contexto político.

“Yo no voy a avanzar en eso, pero sí quiero decir que no entiendo por qué siempre a las mujeres nos atacan de esta manera que es realmente lamentable, no puedo decir que no tengo la coraza para enfrentarlo porque sí la tengo la fortaleza, el apoyo de mi familia, el apoyo del padre de mi hija, mi hija toda mi familia”, agregó.

La consejera del CNE condenó que pese a que su abuelo se encuentra fallecido la “estigmatización de su profesión ha acontecido hasta el día de hoy”.

La representante del Partido Nacional atribuyó esta acción como un “clima de violencia política” en su contra, a pocos días de asumir la titularidad del ente electoral para el período 2024-2025.