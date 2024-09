Cossette López tras asumir presidencia del CNE: “Queremos elecciones transparentes”

La presidenta del CNE también desvirtuó los señalamientos del consejero Marlon Ochoa, señalando que estos forman parte de un discurso del Partido Libre y que no está en el cargo para cometer ningún acto contrario a la ley.

“Creo que él hizo acopio de un discurso que ellos tienen partidariamente. Yo no voy a referirme al tema, yo no vengo aquí para saquear ni empobrecer a nadie. Yo no voy a pagar por lo que hayan hecho hace 130 años otras generaciones, ni tampoco estoy aquí para representar a generaciones que no impliquen una lucha real y fervorosa por lo que el país merece”, manifestó.

“Honduras merece más, es una consciencia que debemos tener. No es un discurso, yo no soy candidata, no necesito votos, yo solo quiero luchar por mi país, por un futuro mejor. Aquí podemos hacer una lucha pronta por nuestra democracia”, agregó.

Cossette López cerró diciendo que no está plegada a ningún interés e hizo un llamado a dejar a un lado los señalamientos de fraude provenientes desde varios sectores contra el órgano electoral.