Ana Paola Hall dice estar en medio de posiciones antagónicas en el CNE

“Creo que con la madurez, con la seguridad que el pueblo necesita, no sería justo que su servidora sea el blanco de ataques a mi persona como profesional, como mujer, a mi familia que nada tiene que ver. Los que están en los extremos, traten de encontrar equilibrio para que al entrar a este pleno no tengamos que decir que hoy tampoco llegamos a acuerdos”, mencionó.

Minutos antes, Ana Paola Hall reconoció que aún no existen consensos para definir la presidencia y las rotaciones en el CNE.

“No considero correcto que comience una sesión del pleno sin existir la menor posibilidad, hoy en día a esta hora de que exista un consenso en una decisión tan importante que marca el inicio del proceso electoral”, dijo la consejera ante los medios.

Hall detalló que la ley no establece cuándo debe realizarse la elección del presidente del CNE.

“El pleno durante la primera sesión debe decidir el orden de rotación de las presidencias, la ley no establece cuándo debe realizarse el mismo, no hay una fecha, de hecho en experiencias previas se ha iniciado, se ha suspendido, se ha retomado, y en este momento todavía no hay una fecha para iniciarlo”, explicó la funcionaria.

“El pueblo hondureño merece calma, yo soy una firme demócrata, voy a defender los principios que constituyen el estado democrático de este país”, agregó Hall.