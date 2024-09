Ana Paola Hall: “No hay consensos para elección de presidencia del CNE”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Ana Paola Hall , aseguró este viernes que aún no existen consensos para elegir la presidencia del ente electoral.

Hall detalló que la ley no establece cuándo debe realizarse la elección del presidente del CNE.

“El pleno durante la primera sesión debe decidir el orden de rotación de las presidencias, la ley no establece cuándo debe realizarse el mismo, no hay una fecha, de hecho en experiencias previas se ha iniciado, se ha suspendido, se ha retomado, y en este momento todavía no hay una fecha para iniciarlo”, explicó la funcionaria.

“El pueblo hondureño merece calma, yo soy una firme demócrata, voy a defender los principios que constituyen el estado democrático de este país”, agregó Hall.

Hall mencionó que “el proceso ya tiene demasiadas complicaciones de contexto como para complicarlo en este momento, el proceso debe comenzar bien”.

“Nosotros como consejeros debemos luchar para encontrar consensos”, aseguró.