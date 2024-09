Marlon Ochoa convoca a sesión de pleno del CNE pese a falta de consensos

Con el asunto principal de establecer la presidencia para el periodo 2024-2025, Ochoa citó a sus compañeras consejera en la sede del CNE, señalando que en caso de que no se presenten este día estará en el salón de sesiones el sábado por la tarde.

“Cumpliendo con la responsabilidad investida en nosotros, y no habiendo Presidente o Presidenta del Pleno, he propuesto a las dos señoras Consejeras se realice la sesión de Pleno para escoger la Presidencia el día de hoy a las 3:00 p.m”, escribió en X el representante de Libertad y Refundación (Libre).

“Reiterando la urgencia de poder avanzar con el trabajo operativo para la preparación de unas elecciones primarias limpias, justas, transparentes y respetuosas de la voluntad popular, me suscribo ante ustedes”, cierra.

Cuatro días después de haber sido juramentados en el Congreso Nacional, los consejeros del CNE siguen sin llegar a acuerdos para definir la presidencia.

Este viernes, la consejera Ana Paola Hall reconoció que se realizó una convocatoria a pesar de que no existan consensos para

““No considero correcto que comience una sesión del pleno sin existir la menor posibilidad, hoy en día a esta hora de que exista un consenso en una decisión tan importante que marca el inicio del proceso electoral”, dijo la consejera ante los medios.

Hall detalló que la ley no establece cuándo debe realizarse la elección del presidente del CNE.

“El pleno durante la primera sesión debe decidir el orden de rotación de las presidencias, la ley no establece cuándo debe realizarse el mismo, no hay una fecha, de hecho en experiencias previas se ha iniciado, se ha suspendido, se ha retomado, y en este momento todavía no hay una fecha para iniciarlo”, explicó la funcionaria.

“El pueblo hondureño merece calma, yo soy una firme demócrata, voy a defender los principios que constituyen el estado democrático de este país”, agregó Hall.