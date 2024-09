Cossette López arremete contra Ochoa por tergiversar acuerdos: “Tiene que comportarse como un profesional”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, acusó al también consejero Marlon Ochoa de tergiversar y manipular acuerdos. Además, señaló que recibe denuncias de Ochoa por pretender “montar un fraude”.

“Es una persona que uno dice algo y lo tergiversa, dice otra cosa y manipula para hacer parecer que uno no quiere trabajar, amenaza con cosas, nos pasa diciendo que vamos a montar un fraude”, declaró López.

Asimismo, agregó que es “una persona que viene de ser ministro, que quiere que las cosas sean cuando él dice, que si él dice un parecer y se le acepta, puede traicionar fácilmente y decir que después quiere exhibirnos”.

Del mismo modo, explicó que no se realizó la sesión ayer domingo debido a que el mismo exsecretario de Finanzas les notificó que no sabía si “iba a ir al Estadio”, esto por los desfiles patrios.

“Él dijo que el lunes sesionáramos, nosotros habíamos domingo, él no sabía si iba a ir al estadio y después salió el sábado, convocar para el domingo, es decir, que lo que ocurre aquí es que si él cambia, el mundo se tiene que paralizar”, explicó López.

Pese a las discrepancias iniciales con el consejero representante del partido Libertad y Refundación (Libre), López aseguró que el trabajo al frente del órgano electoral es lo importante y no es necesario “exhibir su trabajo” para hacer notar su labor del CNE.

“Yo tenía las mejores referencias profesionales de él, ahora me estoy formando un concepto, él sabrá a qué abona ese concepto que no se puede formar, pero tenemos que trabajar siempre, el trabajo es lo primero, no necesitamos cámaras ni videos para estar trabajando, no necesitamos exhibir nuestro trabajo no es ir a la oficina firmar con las banderas para exhibir a los demás con hechos”, declaro la profesional del derecho.

Además, López criticó que Ochoa acusara a las otras dos concejales (junto a Ana Paola Hall) de perpetrar un fraude con un año y medio de antelación a las elecciones generales

“Él tiene una campaña montada, el pueblo lo puede observar, quien con anticipación de año y medio empieza a decir que van a hacer fraude y que bipartidismo y le quiera achacar a personas lo que pasó hace 30 años, ya sabemos que es un discurso político”, opinó López.

En ese sentido, la representante del Partido Nacional le recomendó al exfuncionario hondureño desligarse del activismo político y hacer el esfuerzo por tener un mejor comportamiento.

“Él debe empezar a desprenderse de la parte de activismo político y tiene que comportarse como un profesional que definitivamente el título no nos da profesionalismo, pero tenemos que hacer el esfuerzo”, sentenció.

Finalizó su mensaje reiterando que se está trabajando con el fin que desde el CNE se garanticen elecciones limpias para 2025.

“He argumentado muchas veces que yo no tengo la experiencia previa y ahora dice que yo soy la que le va a montar fraude a él, yo no vengo aquí ni a saquear al pueblo, ni empobrecerlo, no vengo aquí a montar un fraude, yo vengo con espíritu completo de garantizar las elecciones transparentes, entonces él está infringiendo la ley acusándome de que yo voy a infringir la ley solo porque él se imagina eso”, sentenció López.