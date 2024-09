Marlon Ochoa a Cossette López: “No tiene idea de lo es un proceso electoral”

Tegucigalpa, Honduras.- El consejero del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Marlon Ochoa , arremetió contra la consejera presidente, Cossette López , acusándola de no tener idea de lo que es un proceso electoral .

“A 53 días del vencimiento del plazo para que adjudiquemos el TREP no hay convocatoria, y entiendo que Cossette López me haya mandado a descansar, porque ella no tiene idea de lo que es un proceso electoral. La doctora Hall y yo sí sabemos”, manifestó el representante de Libertad y Refundación (Libre).

Marlon Ochoa señaló que en medio de un proceso electoral no hay tiempo de descansar y menos en medio de la adjudicación de sistemas de transmisión de resultados y el desarrollo de las elecciones primarias.

Asimismo, el conejero envió un mensaje a los precandidatos presidenciales de los diferentes partidos para que tengan certeza de que actuará de manera transparente para que se respete la voluntad popular.

“Nosotros nacimos de una lucha exigiendo transparencia en las elecciones. Lo que estamos exigiendo hoy es mínimamente mantener el mismo estándar que mantuvimos en las elecciones generales 2021, que son consideradas como las elecciones más transparentes de la historia”, apuntó Ochoa.

El representante de Libre aseguró que su deseo es perfeccionar el sistema de transmisión de datos y evitar que ocurran suspicacias sobre el proceso.

“Nosotros lo que pretendemos es perfeccionar el sistema y que no ocurra lo que ocurrió en elecciones anteriores. Este sistema debe asegurar el estándar de las elecciones de 2021”, cerró.